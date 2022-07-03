Кинолог назвал токсичные для собак фрукты и ягоды

Собаки любят полакомиться фруктами и ягодами, однако хозяева животных должны избирательно подходить к кормлению питомца подобной едой, так как чрезмерное ее потребление может отразиться на состоянии здоровья. Об этом в воскресенье, 3 июля, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Некоторые собаки с большим удовольствием едят фрукты и ягоды, но вводить их в рацион на постоянной основе не рекомендуется. Вы можете время от времени давать разрешенные продукты питомцу в умеренном количестве. Собаки летом могут самостоятельно лакомиться сладкими ягодами из огорода, поэтому будьте внимательны, не все продукты одинаково полезны для четвероногих друзей», — отметил эксперт в беседе с «РИА Новости».

В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбуз и дыни.

Как указал Голубев, прежде всего важно помнить, что собака — это хищник. Следовательно, для поддержания здоровья четвероногого друга важно составлять рацион таким образом, чтобы его большинство (85%) составляли белковые продукты и продукты животного происхождения: постное мясо, птица, мясные субпродукты, морская рыба, нежирный творог, кефир, яйца.

Только 15% рациона собаки могут составлять овощи, фрукты и каши.

«Если вы включаете в рацион собаки фрукты или ягоды, руководствуйтесь умеренностью. Чрезмерное употребление разрешенных продуктов может привести к расстройству кишечника, поэтому будьте внимательны, когда позволяете собаке полакомиться чем-то не входящим в основной рацион», — добавил он.

Кинолог напомнил о важности удаления несъедобных частей продукта — косточек, жил, семян перед тем, как давать собаке. Особо Голубев отметил опасность винограда и изюма для собак, а также продуктов, которые их содержат. При обильном употреблении продукт может спровоцировать острую почечную недостаточность у животного. Гранат, с обилием танинов, может нарушить функции органов ЖКТ, вызывать болезни сердца. Осторожными хозяевам собак следует быть с цитрусовыми, листья и кожура которых могут вызвать расстройство желудка и диарею.

29 июня кинолог Голубев рассказал владельцам собак, как оградить питомцев от опасности получить тепловой удар в жаркие дни лета. Он назвал первые признаки недомогания животного и способы оперативно ему помочь.