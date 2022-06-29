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Кинологи предупредили о высоком риске теплового удара у собак в жару

Кинолог Голубев предупредил о высоком риске теплового удара у собак в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сильная жара представляет опасность не только для людей, но и для животных. Так, получить тепловой удар рискуют собаки, которых регулярно выгуливают на улице. О том, как уберечь питомца от опасных последствий жары, «Известиям» 29 июня рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Как подчеркнул эксперт, риск получить тепловой удар у животных в жаркие дни очень велик, поэтому владельцам собак нужно уметь распознавать первые симптомы такого состояния и вовремя оказывать необходимую помощь.

«Тепловой удар — это очень опасное состояние, которое может привести к гибели животного. Владельцы собак должны понимать, что выводить собаку в жару на прогулку — не самая лучшая идея, лучше выйти с питомцем рано утром и поздним вечером. Так будет безопаснее для собаки», — посоветовал Голубев.

Так, к первым признакам теплового удара у собаки специалист отнес появление одышки, отсутствие аппетита, учащенное дыхание, затуманенный взгляд, появление белой слюны вокруг рта, нарушенную координацию, вялость или обеспокоенность, а также покраснения видимых слизистых оболочек и языка, кожи, носа, подушечек лап.

При этом, если вовремя не оказать первую помощь, симптомы могут приобрести опасный характер. Так, у собаки могут начаться рвота и диарея, возникнуть острая почечная недостаточность, нарушиться сердечный ритм, появиться судороги, а также существует риск потери сознания.

Специалисты призывают внимательно следить за состоянием собаки на прогулке и не относиться легкомысленно к усиленной одышке у животного. Если собака перестала реагировать на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, необходимо срочно оказать ей первую помощь.

В первую очередь следует переместить животное в тень или прохладное помещение и убедиться, что под ней нет никаких подстилок. Далее необходимо смочить собаке прохладной, но не ледяной водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, нос. При этом ни в коем случае нельзя обливать собаку холодной водой целиком: ей это только навредит. Питомца можно накрыть холодным полотенцем.

Поить собаку следует аккуратно, нельзя насильно поить животное в случае потери сознания, достаточно смачивать десны и язык водой. После оказания первой помощи следует немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику.

Кинологи рекомендуют не выходить с собакой на прогулку в часы наиболее высокой солнечной активности — примерно с 11 до 15–16 часов. Эксперты также обращают внимание на то, что тепловой удар собака может получить и в душной квартире, поэтому у питомца всегда должен быть приток свежего воздуха. При этом в группе риска находятся пожилые питомцы, собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, щенки, беременные суки и собаки крупных и гигантских пород.

Днем ранее Голубев рассказал, что в России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. Как уточнил эксперт, собакам можно плавать там, где запрещено купание людей, — соответствующие таблички обычно установлены вдоль берега. Также питомцы могут купаться на границе с разрешенной зоной: эти правила вводятся на региональном уровне.

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