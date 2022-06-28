Кинолог назвал разрешенные для плавания собак водоемы

В России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. О том, где можно поплавать вместе с собакой, не нарушив закон, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В жаркие дни особенно хочется провести побольше времени у водоема. К сожалению, не все пляжи допускают нахождения животных. Но есть места, где запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками. Находясь на водоеме с собакой, обязательно следите за ней, не допускайте долгого нахождения на открытом солнце, купания в опасных местах, а также следите, чтобы питомец не пил воду из водоемов: он может отравиться», — обратил внимание эксперт.

По его словам, запрет на посещение пляжей с животными прописан в приказе МЧС России «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». Штрафов за выгул животных на пляже в федеральном Кодексе об административных правонарушениях нет, но они предусмотрены региональными КоАП.

Как уточнил Голубев, собакам можно плавать там, где запрещено купание людей — соответствующие таблички обычно установлены вдоль берега. Также питомцы могут купаться на границе с разрешенной зоной: эти правила вводятся на региональном уровне. Так, в Москве постановлением столичного правительства от 05.08.2008 г. № 702-ПП установлен запрет на купание животных в местах, отведенных для купания человека и выше их по течению до 500 м.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на специальные бассейны, где владельцы собак смогут не только отдохнуть от жары вместе со своими питомцами, но и провести время с пользой. Как отмечают кинологи, плавание для собак очень полезно, поскольку у питомца задействуются все мышцы тела без нагрузки на суставы и позвоночник.

Также специалисты порекомендовали выбирать такие места для плавания, где нет крутых берегов и сильного течения, так как уставшая собака может не выбраться из воды самостоятельно. Кроме того, не следует находиться слишком долго на открытом солнце вместе с питомцем.

5 июня Голубев предупредил об опасности для здоровья собак прогулок в жаркие дни и дал рекомендации как уберечь домашних любимцев в такое время. По его словам, в жару лучше перенести прогулки на раннее утро или поздний вечер, чтобы избежать палящего солнца. Так, при температуре воздуха выше 30 градусов у собаки может случится тепловой удар, а раскаленный асфальт стать причиной ожога подушечек лап.