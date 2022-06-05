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Кинолог дал советы по прогулке с собакой в жару

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в воскресенье, 5 июня, предупредил об опасности для здоровья собак прогулок в жаркие дни и дал рекомендации как уберечь домашних любимцев в такое время.

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«Жаркая погода может быть опасна для питомца, многие животные тяжело переносят высокую температуру. Для собак с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прямые лучи палящего солнца гораздо опаснее холода. Поэтому в этот период года берегите собак от физических нагрузок в жаркие дни и от длительного нахождения на солнце. Также не забывайте о безопасности на водоемах и при поездках на автомобиле», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в жару лучше перенести прогулки на раннее утро или поздний вечер, чтобы избежать палящего солнца. Кроме того, при температуре воздуха выше 30 градусов у собаки может случится тепловой удар, а раскаленный асфальт стать причиной ожога подушечек лап.

В случае если всё же пришлось выйти на улицу днем, лучше гулять в тени, выбрав для этого парки и скверы. Кроме того, подчеркнул кинолог, необходимо брать с собой воду для питомца.

«Наибольшей опасности подвержены собаки с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также собаки крупных и гигантских пород. Для них противопоказана высокая физическая нагрузка в жару», — пояснил Голубев.

Специалист также опроверг распространенное заблуждение, что для того, чтобы помочь животному в жаркое время года его надо коротко постричь. Как указал эксперт, шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая питомца от перегрева и переохлаждения.

Глава РКФ напомнил о том, что собаку ни в коем случае нельзя оставлять в жару в машине. На открытом солнце даже несколько минут в салоне автомобиля могут стоить псу жизни. Его стоит брать с собой, даже, если владелец уходит на пару минут.

Кинолог также порекомендовал изучить правила посещения пляжей, на которые хозяин хочет отправиться вместе со своей собакой. Он уточнил, что собаку можно купать там, где запрещено купание людей, а также на границе с разрешенной зоной.

Также нельзя допускать купание животного в местах с крутыми берегами, из-за усталости питомец может не выбраться из воды самостоятельно. Кроме того, стоит избегать мест с сильным течением, так как собака может погибнуть, не справившись с потоком воды.

В заключении Голубев призвал беречь своих любимцев и с особым вниманием относиться к их состоянию.

Ранее, 22 мая, президент РКФ порекомендовал владельцам собак, которые собираются перевозить питомцев в самолете, заранее изучать правила перевозки питомцев у конкретных авиаперевозчиков. Кроме того, крайне важно следить за здоровьем питомца, проходить перед поездкой осмотр у ветеринара и использовать успокаивающие препараты для своих собак только по назначению специалиста.

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