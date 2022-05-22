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Кинолог дал рекомендации по перевозке собак в самолете

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Собаки в переносках
Фото: ТАСС/Галкин Николай
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Для безопасной и спокойной транспортировки собаки в самолете нужно соблюдать ряд рекомендаций, касающихся установленных перевозчиком правил, здоровья питомца и его психологического состояния. Рекомендациями по перевозке собак 22 мая поделился президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Голубев призвал хозяев собак заранее изучать правила перевозки питомцев у конкретных авиаперевозчиков. Кроме того, крайне важно следить за здоровьем питомца, проходить перед поездкой осмотр у ветеринара и использовать успокаивающие препараты для своих собак только по назначению специалиста, рассказал кинолог в беседе с «РИА Новости».

Спокойной перевозке питомцев может помочь заблаговременный подбор комфортного для животного транспортного контейнера и приучения собаки к нему, добавил кинолог. Не будет лишним и напоминание авиакомпании, что вы планируете путешествовать с питомцем. Также перед полетом можно спросить бортпроводников о том, знает ли экипаж о нахождении питомца на борту и включено ли отопление в отсеке для животных.

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13 мая стало известно о гибели собаки во время рейса «Аэрофлота» Челябинск–Москва. Американский булли находился в багажном отсеке. Авиакомпания начала проверку, однако заявила, что о причинах смерти животного на данный момент говорить преждевременно. Сотрудники столичной транспортной прокуратуры также организовали проверку.

В тот же день ветеринар Татьяна Гольнева прокомментировала инцидент, предположив, что причиной гибели собаки была халатность сотрудников «Аэрофлота». По ее мнению, сотрудники забыли включить отопление в багажном отсеке, из-за чего собака могла умереть от переохлаждения.

Хозяйка умершего в самолете «Аэрофлота» американского булли Лилия М. 18 мая рассказала, что готова отозвать претензии к авиакомпании только в том случае, если «Аэрофлот» изменит правила перевозки питомцев. Кроме того, она сообщила, что расследование инцидента стоит на месте, а результаты экспертизы, проведенной в государственной клинике, ее не удовлетворяют, поэтому она будет добиваться независимой экспертизы.

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