Прокуратура начала проверку после гибели собаки в самолете «Аэрофлота»
По факту гибели собаки — американского булли на борту рейса авиакомпании «Аэрофлот» сотрудники столичной транспортной прокуратуры организовали проверку.
«Организована проверка по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о возможных правонарушениях прав пассажиров при перевозке животных», — сообщила помощник прокурора Виктория Романова.
Заниматься проверкой будут сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
О гибели собаки стало известно ранее в этот же день. Известно, что во время полета американский булли находился в багажном отсеке.
«Аэрофлот» начал проверку по факту гибели животного и заявил, что о причинах смерти собаки на данный момент говорить преждевременно.