Кинолог назвал самые частые неверные интерпретации действий собак хозяевами

Владельцу животного важно понимать сигналы, которые подает его питомец. Но не все собаководы умеют грамотно интерпретировать желания своей собаки, из-за этого могут возникнуть проблемы в общении между питомцем и хозяином. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», какие сигналы могут подавать собаки и что они говорят.

Самая распространенная ошибка, когда собаковод считает, что виляющий хвост собаки сообщает о радости. Но это не всегда так, подчеркивает эксперт. Виляющий хвост обозначает возбуждение. А вот причиной, вызвавшей его, бывает не только радость, но и страх, и агрессия.

«Если ваша собака быстро виляет хвостом и даже всем телом, поскуливает и расслаблена, то, скорее всего, она испытывает радость. Но если, например, ее хвост высоко поднят, напряжен, а шерсть на холке поднимается, то такое его положение может свидетельствовать о том, что она сильно возбуждена, чувствует себя уверено и готова к конфликту», — рассказал Голубев.

Если собака легла на спину, это не всегда значит, что ее необходимо почесать или поиграть с ней. В разных ситуациях эта поза может говорить и о том, что собака просит ласки, и о том, что она находится в состоянии страха и покорности. Такой сигнал может говорить о том, что собака опасается контакта с человеком.

«Рассматривать этот жест нужно в совокупности: если собака напряжена, уши не расслаблены, хвост поджат и она ложится на спину, то, скорей всего, это показывает подчинение, питомец таким образом пытается блокировать агрессию со стороны человека или другого животного», — объяснил кинолог.

Иногда застав собаку за каким-либо нежелательным действием, собаковод может заметить, что собака стыдливо прижимает уши и хвост, отворачивает голову, горбится. Эти сигналы могут считываться им как выражение стыда и сожаления о содеянном. Но, как отмечает Голубев, у собак нет абстрактного мышления, такие слова, как мораль, совесть и раскаяние, не знакомы питомцу. Собаки не испытывают чувства вины. Это говорит лишь о том, что собака демонстрирует сигналы примирения в ответ на внешнюю агрессию и может даже испытывать в этот момент тревогу и страх.

Кроме того, не всегда, когда собака зевает, она устала и хочет отдохнуть. Этот жест может указывать на то, что она испытывает стресс и пытается избавиться от переживаний. Питомец при этом может облизывать морду, отворачиваться, прижимать уши. Это будет означать, что он нервничает, чувствует себя неуютно и даже небезопасно.

Ранее, 8 ноября, Голубев рассказал «Известиям», почему нежелательно кормить собак свининой, в особенности сырой. Причина заключается в том, что при разведении свиней нередко нарушаются санитарные нормы, в результате чего животные могут становиться носителями вирусов, смертельно опасных для домашних питомцев.

Вместо свиного мяса Голубев посоветовал включать в рацион собаки баранину, говядину, курицу. Подойдут также субпродукты: сердце, печень, легкие.