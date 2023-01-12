Пентагон анонсировал начало обучения украинских боевиков Bradley на следующей неделе

Обучение националистов Украины применению американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley начнется на следующей неделе. Соответствующие учения в четверг, 12 января, были анонсированы в Пентагоне.

«Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат», — сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Он уточнил, что обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) займет недели, а не месяцы, примерно в эти же сроки по окончании обучения БМП поступят на вооружение украинской армии.

Райдер добавил, что Вашингтон поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Киеву. При этом он не стал анонсировать ничего нового по поводу обсуждаемых поставок ВСУ танков Abrams.

В соответствии с информацией источников телеканала CNN, обучение по использованию Bradley совпадает по времени с учениями по применению систем противовоздушной обороны Patriot.

По данным агентства Reuters, боевые машины Bradley в количестве 50 единиц вошли в состав крупнейшего пакета военной помощи Украине на $3 млрд, о котором было объявлено 6 января. Днем ранее Вашингтон и Берлин в рамках предоставления американских Bradley и немецких БМП Marder Киеву условились провести инструктаж для украинских боевиков по вопросу применения военной техники.

Председатель комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 11 января призвала начать обучение украинских солдат управлению танками Leopard 2 производства ФРГ. Она также добавила, что Испания готова обучать украинских боевиков управлению танками на территории Латвии.

При этом, как отметил бывший глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен 7 января, оказание активной военной помощи Киеву представляет серьезную угрозу для Берлина.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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