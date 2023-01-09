В ФРГ заявили о вовлечении в конфликт с РФ из-за помощи Украине

Германия всё сильнее втягивается в противостояние с РФ в рамках украинского кризиса. Об этом в субботу, 7 января, заявил бывший глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен в интервью для Exxpress.

«Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта», — отметил он.

По словам политика, оказание активной военной помощи Киеву представляет серьезную угрозу для Берлина. Также он подверг критике сам процесс принятия решений по данному вопросу, в котором пропущен важный этап публичного обсуждения.

Наконец, добавил собеседник издания, правительство республики подвергает страну риску ради невнятных целей, поскольку у Германии нет собственного интереса в том, чтобы текущее противостояние разрешилось именно в пользу Украины.

«Украина не является оплотом прав человека, свободы и мира на Западе — это не так. Даже если немецкие газеты и общественные вещатели утверждают обратное», — заключил Маасен.

8 января издание Bild опубликовало результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Ранее, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Как отметила 6 января депутат бундестага Сара Вагенкнехт, правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву БМП Marder.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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