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В Германии призвали начать обучение военных ВСУ управлению танками Leopard 2

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Председатель комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала начать обучение украинских солдат управлению танками Leopard 2 производства ФРГ. Об этом она заявила в среду, 11 января, изданию Spiegel.

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Депутат считает, что обучение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет смысл, поскольку при необходимости применения этих танков «не придется терять лишнее время».

По ее словам, некоторые финские парламентарии выразили желание отправить Киеву танки немецкого производства. Она также добавила, что Испания готова обучать украинских боевиков управлению танками на территории Латвии.

«Нам нужна стратегия оценки военной ситуации на ближайшие несколько месяцев и учета соответствующих пожеланий Украины. Чтобы мы наконец могли оказаться впереди волны, а не всегда плыть за ней», — сказала Штрак-Циммерман.

Ранее, 10 января сообщалось, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче ВСУ танков Leopard. По информации источника Politico, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись». Варшава между тем намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства, говорится в статье.

9 января представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что Варшава располагает возможностью передать Киеву символическое количество танков Leopard. При этом вопрос самой передачи находится еще на рассмотрении, добавил он, уточнив, что если Польша и передаст Украине Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

До этого, 8 января, министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Тогда же вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП — Свободная демократическая партия) выступили с заявлением относительно того, что Германия якобы не должна останавливаться на отправке Украине Marder, а должна вслед за ними также поставить Киеву и немецкие боевые танки Leopard.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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