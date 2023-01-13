«Сириус» создал журнал о технологиях будущего

Федеральная территория «Сириус» запустила новое медиа — журнал об уникальных проектах и прорывных технологиях будущего, об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказали в пресс-службе «Сириуса», новое СМИ дает просветительский и экспертный контент на стыке науки, технологий, искусства, спорта, человеческого потенциала и урбанистики.

Авторы журнала рассказывают об уникальных проектах, прорывных технологиях, их разработке и практическом применении молодежью, экспертами и педагогами «Сириуса» для развития России и укрепления ее технологического суверенитета, в том числе с учетом санкций и задач по импортозамещению.

Сегодня время появления в медиа новых героев, показывающих, что у нас сильная страна и талантливые люди, время рассказов о проектах, объединяющих поколения на основе ценности инноваций, считает первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

«И, на мой взгляд, появление медийных проектов, подобных «Сириус.Журнал», помогает молодежи заявлять о себе и успешно встраиваться в процессы экономики страны. Благодаря новому медиа подрастающее поколение сможет увидеть, что путь научного развития — это интересно и престижно, что молодые ученые могут быть социально активными и популярными», — говорит Попова.

«Существующие просветительские издания в основном ориентированы на теоретическую сторону технологических инноваций, а в сфере искусства, спорта и других рассказывают о том, что происходит сегодня, не формируя образа будущего», — отметили в пресс-службе.

Хотя именно практическое применение инноваций, новые практики и реалистичные тренды интересуют людей больше всего, подчеркнули там. Уникальность «Сириус.Журнала» в том, что его эксперты сами являются практиками — известными учеными, педагогами, выдающимися музыкантами, спортсменами, тренерами.

И, как отметили в пресс-службе, по предварительным исследованиям рынка, которые «Сириус» проводил перед запуском медиа, порядка 70% опрошенных россиян с интересом отнеслись к идее создания нового медиа о науке, технологиях, искусстве и спорте.

По словам издателя интернет-СМИ об образовании и воспитании детей «Мел» Надежды Папудогло, научно-популярные и образовательные медиа в России можно пересчитать по пальцам.

«Причин тому множество, но в первую очередь это не та сфера, где много мгновенного кликабельного контента, а зачем заниматься тем, что не дает быстрой отдачи в монетизации? Вторая причина в том, что, если производить такой контент серьезно, а не на уровне «почему прилипают макароны», это сложно и долго. «Сириус.Журнал» — как раз то медиа, которое закрывает эту нишу качественным доказательным содержанием, не ограничиваясь только стандартным научным контентом, а дополняя его темами искусства, спорта, развития городов и другими», — уточняет Папудогло.

«Сириус» создает условия для выявления и развития талантов, их самореализации через участие в проектах, значимых для всей страны, — от исследований и создания инноваций, например разработки новых лекарственных препаратов, до повышения качества образования в регионах и представления интересов страны на международных творческих, спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Многие из тех инноваций, о которых будет писать «Сириус.Журнал», уже успешно реализуются на федеральной территории», — рассказала председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

На сегодняшний день ролевые модели во многом задаются поп-культурой.

«Но правда в том, что в нашей стране огромное количество талантливых и выдающихся людей, в том числе молодых музыкантов, спортсменов, ученых, инженеров. Именно они должны становиться примером для молодого поколения. О них обязательно нужно рассказывать, чтобы вдохновлять других развиваться и достигать новых высот. Именно в этом должна быть задача СМИ и «Сириус. Журнала» в частности», — отметил российский скрипач, солист Московской филармонии, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Павел Милюков.

«Сириус.Журнал» призван транслировать обществу и объяснять простым языком сложные вопросы научной и технологической работы, которую проводят ученые.

«Это важно для ученых не только для ощущения общественного признания их работы, но и для получения обратной связи от общества. Узнавая из средств массовой информации о новых изобретениях, люди в своих письмах часто задают интересные вопросы, вводят в курс возможных направлений применения научных открытий, рассказывают об их востребованности», — говорит профессор, заведующий лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины СПбГУ Павел Мусиенко.

В декабре 2022 года на федеральной территории «Сириус» начала работу Академия художественной гимнастики. В первые дни своей работы академия приняла турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», прошедший в ее стенах со 2 по 4 декабря.

Также в «Сириусе» впервые прошел новогодний музыкальный фестиваль. Праздничные концерты звучали до 8 января. Гостей фестиваля радовали живым исполнением бессмертной классики. В парке науки и искусства в один из дней музыкального праздника выступил всемирно известный немецкий дирижер Юстус Франтц.