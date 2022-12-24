В «Сириусе» стартовал новогодний музыкальный фестиваль

Пронзительные «Элегия» и «Вокализ» Рахманинова звучат в «Сириусе». новогодний фестиваль посвящен творчеству «самого русского», как писали о нем критики, композитора. Зал замирает, когда виолончель в руках у маэстро Сергея Ролдугина. А за роялем Мирослав Култышев.

«Такой фестиваль проводится впервые. Дело в том, что просто сначала программа культурная, культурно-музыкальная программа «Сириуса» складывалась из каких-то событий, распределенных во всем календарном году, а теперь собрали концентрированные фестивали, что у нас есть. Собираются лучшие силы, они заранее расчищают свой график, чтоб могли приехать сюда», — отметил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, соучредитель фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин.

Фестиваль, который открыл оркестр Мариинского театра под управлением всемирно известного Валерия Гергиева, будет продолжаться все новогодние праздники, билеты почти раскуплены, сообщает телеканал «Известия». «Сириус» стал центром притяжения для гостей со всей страны.

Уже два года это больше чем просто образовательный центр. «Сириус» — первая и единственная в России федеральная территория. Она растянулась в Имеретинской долине примерно на 8 км вдоль Черного моря. Единое пространство для отдыха, спорта, науки и искусства.

«Создается единый образовательный кластер. В данном случае все программы, которые здесь открыты, они основаны на использовании всей инфраструктуры, которая создается на федеральной территории «Сириус», — заявила председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

«Когда друзья попросят тебя рассказать о «Сириусе» коротко, как бы ты им коротко рассказал, почему здесь хорошо? — Потому что это такая атмосфера, в которой можно творить!» — прокомментировал пианист Артем Аракелян.

Для будущих громких выступлений, подрастающих маэстро сейчас строят ультрасовременный комплекс с прекрасной акустикой. Внутри два зала на 1200 и 300 мест. Сцена в главном зале будет трансформироваться. А рядом, в новом лабораторном кластере Университета «Сириус» — молодые биологи. Уже вовсю ищут ответ на вопрос, как «чинить» гены, которые вызывают наследственные болезни.

«Мы можем доставить именно в этот клеточный тип здоровую копию гена для того, чтобы клетки не погибали и нормально функционировали», — сообщил старший научный сотрудник направления «Генная инженерия» научно-технологического университета «Сириус» Александр Егоров.

Талантливые школьники разрабатывают сотни проектов от биоинформатики до беспилотных систем. За семь лет здесь побывали почти 60 тыс. детей.

«Это именно то место, куда ты приезжаешь и общаешься с людьми, похожими на тебя. Смотря на этих людей, ты хочешь стремиться, добиваться чего-то нового всегда», — отметила участница программы образовательного центра «Сириус» Валерия Веридусова.

«В своей обычной школе, то есть в МАОУ СОШ, очень не хватало часов профильного предмета, который мне, скажем, нравится — биология, химия. Я не могла остаться после уроков заниматься на готовых препаратах с такими микроскопами», — сообщила участница программы образовательного центра «Сириус» Екатерина Желябина.

Образовательные методики, наработанные в наукограде, масштабируются по всей стране.

«Молодые люди чувствуют, как о них заботится государство, заботится так, как нигде. Они с детства видят оснащение своих лабораторий, возможности каких-то технических изысканий», — прокомментировал Сергей Ролдугин.

В следующем году здесь начнут строить еще и современный кампус. В нем разместят жилье для студентов и педагогов. Появятся общественные пространства для всех, кто приезжает отдыхать. «Сириус» сегодня задает высокие стандарты для всей системы российского образования.

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