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Немецкий дирижер и пианист Юстус Франтц выступил на новогоднем фестивале в «Сириусе»

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В «Сириусе» вновь не смолкают аплодисменты и крики «браво!». В парке науки и искусства выступил всемирно известный немецкий дирижер Юстус Франтц. Новогодний музыкальный фестиваль радует зрителей живым исполнением, передает телеканал «Известия». Сочинский симфонический оркестр передал гостям красоту мелодий. Музыканты виртуозно исполнили произведения Брамса, Моцарта и Штрауса. Праздничные концерты продлятся в «Сириусе» до 8 января. Гостей фестиваля порадуют живым исполнением бессмертной классики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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