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Академия художественной гимнастики начала работу в центре «Сириус»

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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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В образовательном центре «Сириус» в Сочи начала работу Академия художественной гимнастики. В первые дни своей работы академия приняла турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», прошедший в ее стенах со 2 по 4 декабря.

Академия представляет собой спортивный комплекс, не имеющий аналогов в мире сразу по нескольким показателям.

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На его строительство, проводимое по программе «Газпром — детям», ушло шесть лет.

В новом комплексе смогут круглый год жить и заниматься гимнастки из региональных команд и клубов. В нем есть все, что нужно для жизни и тренировок: уникальный спортивный зал, арена, гостиница, медицинский центр, бассейн.

Созданными в академии условиями восхитилась в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, глава благотворительного фонда, при поддержке которого проходил турнир, Алина Кабаева.

«У сборных команд всегда была своя база для тренировок, а у регионов ее не было. И академия станет домом для региональных команд и клубов, и других стран. Мы создаем сейчас международную ассоциацию. Будем со всеми общаться, мы открыты для общения и хотим делиться своим опытом», — отметила Кабаева.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе в свою очередь отметил вклад Кабаевой в развитие художественной гимнастики в РФ и выразил уверенность в хорошем будущем нового центра.

«Я уверен, зная, сколько Алина вообще делает для художественной гимнастики, для детей, для нашей страны, для ее позиционирования в мире, что в новом центре сделано все первоклассно», — заявил народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Своими впечатлениями поделилась и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

«Здесь уже зародилась жизнь. Смотрите сколько детей. А когда есть дом — значит, уже семья разрастается. Значит, обязательно здесь вырастут настоящие чемпионки», — сказала она.

С этой мыслью согласился и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Здесь будет хорошая атмосфера, именно рабочая, для того чтобы дети получали хороший опыт, чтобы они приносили золотые медали», — отметил он.

5 декабря корреспондент «Известий» Николай Иванов рассказал о прошедшем в академии турнире «Небесная грация». В состязаниях приняли участие 18 спортсменок из 14 стран — России, Белоруссии, Китая, Венгрии, Кубы, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Словакии, Колумбии, Мексики, Киргизии и Гватемалы.

По итогам турнира золотую медаль получила Лала Крамаренко, серебро — Анастасия Салос из Белоруссии и бронзу — россиянка Анастасия Гузенкова.

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