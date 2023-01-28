Поели и лежим: эксперты рассказали о последствиях диванного отдыха

Около трети россиян в выходные дни выбирают пассивный отдых. Многочасовое лежание на диване способно стать причиной развития многих заболеваний. Особенно если проводить время в горизонтальном положении вошло в привычку. В чем минусы подобного отдыха, а что можно отнести к плюсам — в материале «Известий».

Максимум покоя

Гиподинамия — бич нашего времени, считает доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш. По результатам международных исследований, двигательная активность за последние 100 лет у людей снизилась в 10 раз. Это обстоятельство способствует проблемам со здоровьем.

— Если человек любит прилечь днем, то он сторонник малоподвижного образа жизни. Дефицит двигательной активности приводит к так называемой детренированности мышечного корсета — наши мышцы меньше работают, хуже сопротивляются нагрузкам, становятся менее устойчивыми , — рассказывает Владимир Белаш.

Поели и лежим_7 Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

Слабые мышцы быстрее устают, поэтому нагрузка на позвоночник и суставы увеличивается. В результате повышается риск артрозов, а также всевозможных деформаций вплоть до формирования протрузий и грыж. Невролог отмечает, что у лежебок также страдает сердечно-сосудистая система, появляется перспектива развития гипертонии. Им грозят и проблемы с лишним весом, потому что у них существенно меняются обменные процессы. Особенно это касается тех, кто любит перекусить, не вставая с дивана. В таком положении пища хуже пережевывается и усваивается. А если параллельно смотреть телевизор, то можно незаметно для себя съесть больше, чем требуется.

Другое дело, когда люди едят за обеденным столом, уделяя внимание только самому процессу приема пищи. В этом случае можно съесть меньше, чем лежа. Но если человек поел за столом, а потом сразу улегся на диван, то возникает рефлюкс, то есть содержимое из желудка частично забрасывается в пищевод. Как следствие, появляются боль в животе, изжога, неприятный привкус или запах изо рта.

Поели и лежим_1 Фото: Global Look Press/David Oxberry

— Некоторые люди даже свою работу выполняют в положении лежа или полусидя, что не совсем полезно для здоровья. Возникает так называемое вынужденное положение шейного отдела позвоночника, при котором значительно перегружается шея. Отсюда болевые синдромы, в частности — головные боли. А если еще и ухудшается кровоснабжение, то появляются жалобы на ухудшение памяти, снижение внимания и рассеянность, — продолжает остеопат.

Длительное пребывание в горизонтальном положении также ухудшает работу грудобрюшной диафрагмы и вентиляцию легких. При этом повышаются риски застойных явлений и респираторных инфекций. Для того чтобы в эпидемиологический сезон не заболеть ОРЗ или гриппом, врач рекомендует чаще гулять на свежем воздухе и хорошенько двигаться.

— Если человек всё время проводит в доме, в скрюченном положении, то в легких возникает застой. В результате, говоря медицинским языком, легче присоединяются инфекционные агенты , — разъясняет Владимир Белаш.

Удержаться на ногах

Расслабленное лежание с ноутбуком и смартфоном негативно действует на зрение — снижается его острота, возникает синдром сухого глаза. Но это еще ничто по сравнению с отрицательным влиянием на психическое здоровье. Невролог напоминает, что при активном движении вырабатываются гормоны и биологически активные вещества, которые необходимы организму. Если же просто лежать или минимально двигаться, то эти процессы замедляются. Соответственно, у человека снижается настроение, он становится более раздражительным, а если он еще и дремлет днем, то нарушается ритм сна и бодрствования.

Поели и лежим_2 Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen

— Продолжительное лежание опасно в первую очередь тем, что это вызывает самые что ни на есть реальные проблемы с телесным здоровьем — например, с кровообращением. А отсюда стоит ждать таких неприятных симптомов, как головокружение, слабость и так далее, — говорит Анна Солдатова, врач-психотерапевт КДЦ «МЕДСИ».

Но плохое физическое состояние — это еще полбеды. По словам психотерапевта, если человек регулярно залеживается в постели, то пассивный отдых вытесняет другие виды времяпровождения (активный досуг, встречи с друзьями, работу). Это может говорить о наличии психологических проблем, а порой даже является симптомом какого-либо психического расстройства. Например, депрессии, которая, по данным ВОЗ, считается одной из самых распространенных причин нетрудоспособности во всем мире. Любое расстройство психики имеет свойство усугубляться без необходимого лечения, подчеркивает врач. Поэтому если человек заметил такой признак у себя или у родственника, то важно вовремя обратиться к специалисту.

Поели и лежим_6 Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler

— Постоянное однообразное проведение досуга негативно влияет на способность нервных клеток к восстановлению. В настоящее время известна такая важная функция мозга, как нейропластичность. Речь идет о способности к восстановлению нервных клеток и связей между ними. Но это происходит не само по себе, а за счет получения нового опыта, которым сложно обзавестись на диване, — предостерегает Анна Солдатова.

Психотерапевт советует не спешить с критикой, если человек лишь изредка выбирает такой вид досуга в качестве способа восстановления после перенесенного стресса и нервного напряжения. Тревожный звонок — когда постоянное лежание входит в привычку. Особенно если оно сопровождается апатией, плохим настроением, нежеланием общаться с людьми, ходить на работу или заниматься хобби. В этих случаях следует обратиться к психотерапевту или даже психиатру.

Родом из детства

Практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева считает, что порой необходимость лечь на диван просто помогает людям уйти от возможных негативных событий, если ими управляет страх перемен. Человек таким образом по возможности оттягивает момент, когда потребуются решительные действия, в позе эмбриона ищет уюта и покоя. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что незрелая личность попала в травматическую ситуацию и ведет себя как беспомощный малыш. Любящие близкие способны создать условия для психологического роста отчаявшегося человека. Поможет фраза: «Я верю, что у тебя всё получится». Или «Давай с тобой вместе попробуем» и так далее.

Анна Гусева считает важным влияние на конкретного человека сценария семьи и примера старших поколений. Можно даже провести параллель с трудовыми династиями. Например, если дед и отец работали на заводе, то из внук (сын) тоже встанет к станку. В актерской среде дети часто идут по стопам родителей, а в семьях врачей больше вероятности, что потомки наденут белые халаты.

Поели и лежим_3 Фото: Global Look Press/Philipp Hympendahl

— Также и с диваном: дед лежал, отец лежал, и я лежу. То есть получается, что другого сценария ребенок не получил. Из родовой системы идут и выражения, популярные в семье. Например, «надо, чтобы жирок завязался». Или «в ногах правды нет» , — продолжает психолог.

Анна Гусева советует не забывать и о благах цивилизации. В наше время многим россиянам нет надобности колоть дрова, топить печь, ходить за водой. Можно не ходить за продуктами — достаточно сделать интернет-заказ. Психолог напоминает, что если не развиваться и не двигаться, то мышцы перестают трудиться, а интеллект застывает. Тогда люди буквально попадают в рабство своих потребностей, переходят в состояние психологического ограничения.

Случай Обломова актуален и в наши дни, но по словам эксперта, — это физический момент лени. А в наши дни все предпосылки к подобному состоянию создаются искусственно. Психолог советует противостоять соблазнам и брать на себя ответственность, даже если приходится лежать на диване. Давать себе развитие — интеллектуальное, физическое, творческое и духовное.

Поели и лежим_5 Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— Дети дошкольного возраста тоже любят полежать. Отвлечь их от этого очень просто. У дошкольников сильна мотивация играть. Играйте с детьми, водите их на интересные мероприятия, и они не будут проводить время на диване. В начальной школе ребенка можно мотивировать через учебу , — советует эксперт.

Особое внимание психолог рекомендует обратить на подростковый возраст, когда школьники начинают сомневаться в себе, критически относятся к своей внешности. Подростки уходят в себя и предпочитают лежать на диване, чтобы никуда не выходить. В этот период, по мнению Гусевой, как никогда важно учить детей активному достижению цели. Для этого даже придуман термин «достигаторство». Если у человека появляется цель, то диван становится не так уж и важен.

Поели и лежим_4 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Человеку надо к чему-то стремиться. Мы должны, подобно Мюнхгаузену, вытягивать себя из болота психологической незрелости. Кому больше повезет — идущим или лежащим? Повезет именно психологически зрелой личности. Той, которая в меру и в норме использует свои способности и ресурсы , — резюмирует Анна Гусева.

Греки против римлян

В любви к пассивном отдыху можно найти и положительные стороны. Психолог Анна Гусева подчеркивает, что нет ничего предосудительного, если подобное времяпрепровождение не сказывается на душевном и физическом здоровье человека. Диван в каком-то смысле даже способствует расслаблению и самоанализу. Не зря Зигмунд Фрейд укладывал пациентов на кушетку во время психотерапевтических сеансов.

— Вспомним древних римлян — они всё делали лежа: ели, принимали гостей, отдыхали, читали, обсуждали важные дела да и просто беседовали. Это могло длиться не один день и во время интеллектуальной деятельности способствовало сосредоточенности мозга на умственном процессе. В расслабленном состоянии мышцы посылали меньше сигналов о том, что они устали, поэтому не отвлекали мозг, — разъясняет Анна Гусева.

Римлянам действительно приходило в голову много идей, о чем свидетельствуют многочисленные труды и изыскания. Лежание, по мнению психолога, способствовало озарению. В этом современные люди отчасти похожи на древних. Например, порой бывает, что человек уезжает отдыхать, а потом вдруг в отпуске осознает, как эффективнее он может выполнить свою работу. Однако эксперт напоминает, что лежали римляне не только ради интеллектуального процесса.

Поели и лежим_9 Фреска, изображающая трапезу в Древнем Риме Фото: commons.wikimedia.org

— В положении лежа входит больше еды, особенно когда мы лежим на левом боку. Нагрузка на желудок в этом случае снижается, дискомфорт от переедания не чувствуется. Вот и наши современники порой едят, не покидая дивана. Эти простые моменты физиологического характера тоже могли прийти от предков, — продолжает Анна Гусева.

Однако специалист не советует полностью брать римлян за образец. Не зря до нашего времени дошла поговорка о том, что Рим объелся и лопнул. Тем более что просмотр сериалов и постов в соцсетях не имеет ничего общего с размышлениями Невролог также не рекомендует уподобляться древним философам, что касается малоподвижного образа жизни. Хотя бы потому, что средняя продолжительность жизни в их время была существенно ниже, чем сейчас.

— До ряда характерных заболеваний кто-то просто не доживал. У аристократии была склонность к ожирению. Но не стоит забывать и о том, что состоятельные римляне могли позволить себе термы, а также растирания и массаж с использованием благовоний. Да и питание у них было качественным. Это отчасти компенсировало отрицательные стороны малоподвижного образа жизни, — считает Владимир Белаш.

Остеопат рекомендует лучше обратиться к опыту древнегреческих философов, которые предпочитали размышлять и вести научные беседы, гуляя по красивой местности, собираясь под сенью деревьев. Причем такие прогулки совершалась натощак, а трапеза ожидала ученых мужей после завершения урока или дискуссии.

По мнению невролога, если речь идет о пространных философских и дружеских беседах, то расслабленность действительно не помешает. Но при выполнении более серьезных задач мозг всё-таки лучше работает в условиях умеренной физической активности. И если человек готовится к экзаменам или собеседованию, то в процессе усвоения материала раз в час или полтора рекомендуется отвлечься на физкультминутку — пройтись, отжаться, подтянуться.

По словам Владимира Белаша, так называемый мозговой штурм тоже лучше всего совершать в положении сидя, когда нагрузка на опорно-двигательный аппарат минимальна, а дыхательная и сердечно-сосудистая система работают слаженно. Значит, и продуктивность будет выше. Справиться с трудным заданием в расслабленной позе сложнее, потому что наш организм изначально воспринимает лежание как некий отдых и не готов к собраться с силами.