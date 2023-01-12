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ФСБ задержала в Твери планировавшего вступить в ряды ВСУ россиянина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники российских спецслужб задержали на железнодорожной станции в Твери мужчину, который собирался поехать на Украину, чтобы воевать против армии Российской Федерации. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве уточнили, что задержанный намеревался вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого уже вышел на связь с представителем украинских боевиков. Тот рассказал задержанному, какую амуницию приобрести и как лучше добраться до Украины.

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«Амуницию выбирал по указанию связного — обмундирование тактическое, разгрузку, рюкзак, нож. Я должен был остаться рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ», — рассказал на допросе задержанный.

После этого мужчина пожелал остальным россиянам не вступать ни в какие недружественные военные формирования, так как последствия данного шага, говорит он, могут оказаться необратимыми.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что жительницу Херсонской области задержали за передачу украинской стороне координат мест расположения личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ. Задержанной грозит до 21 года лишения свободы за данное преступление.

До этого, 23 декабря, сообщалось о задержании в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области россиян, сотрудничавших со Службой безопасности Украины (СБУ). Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. Один из них, в частности, передал Киеву координаты российских военных и данные о передвижениях военной техники.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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