Жительницу Херсонской области задержали за передачу украинской стороне координат мест расположения личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили представители силовых структур области во вторник, 27 декабря.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава ВС России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического интернет-ресурса», — сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Отмечается, что задержанной грозит до 21 года лишения свободы за данное преступление.

Ранее, 23 декабря, сообщалось о задержании в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области россиян, сотрудничавших со Службой безопасности Украины (СБУ). Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. Один из них, в частности, передал Киеву координаты российских военных и данные о передвижениях военной техники.

19 декабря жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности России.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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