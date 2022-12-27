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Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ
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Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Жительницу Херсонской области задержали за передачу украинской стороне координат мест расположения личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили представители силовых структур области во вторник, 27 декабря.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава ВС России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического интернет-ресурса», — сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Отмечается, что задержанной грозит до 21 года лишения свободы за данное преступление.

Ранее, 23 декабря, сообщалось о задержании в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области россиян, сотрудничавших со Службой безопасности Украины (СБУ). Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. Один из них, в частности, передал Киеву координаты российских военных и данные о передвижениях военной техники.

19 декабря жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности России.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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