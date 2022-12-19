Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Украинский агент, гражданин России Евгений Петрушин, шпионивший в Крыму за Черноморским флотом, осужден Севастопольским судом на 12 лет колонии за госизмену.. Приговор вступил в силу в понедельник, 19 декабря, о чем сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
«Решением суда Евгений Петрушин приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год», — сообщили там.
Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности России.