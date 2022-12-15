Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену
Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену, он пытался продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в ФСБ в четверг, 15 декабря.
«Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — говорится в релизе пресс-службы ФСБ.
Место работы и должность Мамукова не раскрывается.
В ФСБ напомнили, что хабаровчанин, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.
8 декабря сообщалось, что в Севастополе задержаны двое россиян, подозреваемых в государственной измене. По предварительной информации, они передавали украинской стороне данные об объектах Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности.
Накануне стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене ученому-геодезисту Валерию Качину. Ученый был этапирован из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий.