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Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену, он пытался продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в ФСБ в четверг, 15 декабря.

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«Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — говорится в релизе пресс-службы ФСБ.

Место работы и должность Мамукова не раскрывается.

В ФСБ напомнили, что хабаровчанин, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

8 декабря сообщалось, что в Севастополе задержаны двое россиян, подозреваемых в государственной измене. По предварительной информации, они передавали украинской стороне данные об объектах Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности.

Накануне стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене ученому-геодезисту Валерию Качину. Ученый был этапирован из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий.

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