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Два жителя Севастополя арестованы по делу о госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Севастополе 8 декабря задержаны двое россиян, подозреваемых в государственной измене. По предварительной информации, они передавали украинской стороне данные об объектах Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности.

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«<…> пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», — рассказали в ведомстве.

ФСБ отмечает, что житель Севастополя, «являясь сторонником украинской идеологии, в 2016 году был завербован СБУ», а после начала спецоперации по защите Донбасса «за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства».

Помимо этого, подозреваемый по заданию своих кураторов из Службы безопасности Украины летом текущего года «привлек к противоправной деятельности своего знакомого — жителя Севастополя», он, в свою очередь, собирал информацию об объектах ФСБ России и направлял ее иностранной спецслужбе по мессенджеру WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«В настоящее время Ленинскими районным судом г. Севастополя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — подчеркивает ФСБ.

В спецслужбе не стали раскрывать личности задержанных и не привели иных подробностей.

Днем ранее приговор журналисту Ивану Сафронову признали законным. Его осудили на 22 года колонии за государственную измену.

Тем временем стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене ученому-геодезисту Валерию Качину. Ученый этапирован из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий.

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