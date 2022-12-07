Еще один российский ученый стал фигурантом дела о госизмене
Следователи ФСБ России предъявили обвинение в госизмене ученому-геодезисту Валерию Качину. Об этом сообщили в среду, 7 декабря, в правоохранительных органах.
Ученый этапирован из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области. Он этапирован в столичное СИЗО «Лефортово» для проведения с ним дальнейших следственных действий», — сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.
В Лефортовском суде Москвы в свою очередь уточнили, что следствие просит продлить арест ученому до 12 марта.