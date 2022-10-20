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Суд приговорил томского ученого к 7,5 года за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Томске областной суд вынес приговор в отношении физика Александра Луканина, которому были выдвинуты обвинения в государственной измене. Как сообщили 20 октября в пресс-службе суда, ученому предстоит провести семь с половиной лет в колонии строгого режима

Лазерное удаление: что известно о задержании физика Дмитрия Колкера
Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ подозревается в госизмене

«Луканин А.А. признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа, с ограничением свободы на два года», — сообщили в суде.

Ст. 64 УК РФ учитывает смягчающие обстоятельства и позволяет назначить наказание ниже низшего предела по данному обвинению. Обычно госизмена карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Луканин был арестован по делу о госизмене 3 октября. Его задержали по подозрению в попытке передачи российских разработок Китаю. Представители спецслужб отмечали, что о передаче государственной тайны речи не шло.

В начале июля сообщалось, что Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, которого заподозрили в государственной измене. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 29 августа. По мнению сына ученого Максима Колкера, отца задержали из-за его лекций на международной конференции в Китае. Спустя три дня после ареста Дмитрий Колкер скончался. Он боролся с раком на четвертой стадии.

5 августа по подозрению в госизмене в Новосибирске был также задержан директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. В институте проходили оперативные мероприятия после ареста главного научного сотрудника научного учреждения Анатолия Маслова по той же причине.

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