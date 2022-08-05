Директор Института ТПМ СО РАН задержан по подозрению в госизмене

Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк задержан в Новосибирске. Об этом сообщил 5 августа научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим Шиплюком. Ему вменяют то же, что и (ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию) Маслову. Госизмена», — сказал ТАСС Фомин.

По его словам, Шиплюк арестован и перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

В начале июля Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, которого заподозрили в государственной измене. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 29 августа. По мнению сына ученого Максима Колкера, отца задержали из-за его лекций на международной конференции в Китае. Спустя три дня после ареста Дмитрий Колкер скончался. Он боролся с раком четвертой стадии.