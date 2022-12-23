В трех регионах РФ по делу о госизмене задержаны сотрудничавшие с СБУ россияне

В Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области задержаны россияне, сотрудничавшие со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории ряда субъектов РФ пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений.

Один из них, по данным ведомства, передал Киеву координаты российских военных и данные о передвижениях военной техники, в последствии по этим координатам ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

19 декабря жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности России.