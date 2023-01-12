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Правила въезда россиян на Мальдивы, Гоа, Бали, Сейшелы и Багамы: что нужно знать путешественнику

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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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В холодный сезон россиянам особенно хочется тепла — и на помощь приходят путевки в теплые страны. Излюбленными местами для солнечного отдыха остаются Мальдивы, Гоа, Бали, Сейшелы и Багамы. Однако готовиться к поездке нужно заранее, чтобы не столкнуться с непредвиденными обстоятельствами на въезде в страну. Какие правила нужно учитывать при планировании заграничного отпуска — читайте в материале «Известий».

Правила въезда россиян на Мальдивы – 2023

Слово «Мальдивы» давно стало в сознании россиян синонимом роскошного отдыха. Между Россией и республикой действует безвизовое соглашение, что означает, что россияне могут находиться на территории государства до 30 дней. При необходимости срок пребывания можно продлить до 90 дней, обратившись в иммиграционное управление страны. Первый документ, который требуется в поездке, — это загранпаспорт со сроком действия не менее полугода.

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Кроме того, министерство туризма Мальдив представило ряд дополнительных требований к въезжающим на территорию страны:

  • подтвердить бронь гостиницы из списка одобренных ведомством;
  • предоставить декларацию о состоянии здоровья, которую можно заполнить онлайн на сайте министерства;
  • предъявить подтвержденные авиабилеты в обе стороны;
  • иметь при себе медицинский страховой полис.

Предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест больше не требуется.

Между Москвой и Мале действуют прямые регулярные рейсы, осуществляемые два раза в неделю.

Правила въезда россиян на Бали – 2023

Индонезийский остров Бали неизменно пользуется популярностью у российских туристов. Между Россией и Индонезией действует безвизовый режим. Граждане РФ могут пробыть на территории страны до 30 дней.

При этом виза ставится в аэропорту по прибытии. Кроме того, можно оформить электронную визу по прибытии (e-VOA) онлайн на сайте, e-VOA принимается только при въезде через аэропорты Джакарты или Бали.

Для въезда потребуется предоставить следующий пакет документов:

  • загранпаспорт, действующий еще не менее полугода с даты въезда;
  • медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19 на сумму не менее $25 тыс.;
  • обратные билеты;
  • справка о полной вакцинации от COVID-19, причем последняя прививка должна быть сделана не позднее 14 дней до поездки. Власти Индонезии признали российский препарат «Спутник V»;
  • по прибытии в аэропорт путешественникам измеряют температуру и при наличии симптомов простуды могут обязать сдать ПЦР-тест на коронавирус.

На сегодняшний момент прямых рейсов из России в Индонезию туроператоры и авиакомпании не предлагают. Можно добираться с пересадкой, к примеру в Дубае или Маскате.

Правила въезда россиян на Гоа – 2023

Одна из любимых локаций туристов со всего мира — индийский штат Гоа. Чтобы посетить курорт, необходимо получить индийскую визу. Визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.

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Документ можно оформить сроком на 30 дней или на год. Для этого нужно заполнить анкету, оплатить визовый сбор, получить Electronic Travel Authorisation и распечатать документ перед поездкой.

Визу на 30 дней нельзя продлить или заменить. А по годовой визе турист получает право въезжать и выезжать из страны неограниченное количество раз в течение года, однако находиться в стране можно не более 90 дней подряд.

Кроме того, для въезда в Индию потребуется загранпаспорт, действующий еще не менее шести месяцев. Предоставлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест об отсутствии коронавируса более не нужно.

Между Индией и Россией возобновлены регулярные рейсы. Из Москвы можно улететь на Гоа или в Дели.

Правила въезда россиян на Сейшелы – 2023

Привлекают туристов и «райские» виды Сейшельских островов. На срок до 30 дней пребывания в стране российским гражданам виза не нужна. Тем не менее перед поездкой необходимо получить разрешение на въезд и оплатить сбор за 12–72 часа до вылета. При возникновении проблем с оплатой на сайте сбор можно оплатить и в аэропорту. В случае экстренной ситуации и незапланированного въезда заявку можно подать за 60 минут.

Также в списке обязательных условий числятся действующий загранпаспорт туриста и медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

Справку, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусом, или сертификат о вакцинации в аэропорту не потребуют.

Улететь на острова можно прямым рейсом из Москвы.

Правила въезда россиян на Багамы – 2023

Похвастаться жарким климатом и комфортабельными курортами могут и Багамские острова. Безвизовый режим между государствами позволяет гражданам РФ находиться на территории Багам до 90 дней. Перед въездом путешественнику необходимо подготовить биометрический загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации. Медицинскую страховку у туриста проверять не будут, так что ее приобретение остается на усмотрение гражданина.

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Сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед поездкой или предоставлять сертификат о вакцинации не нужно.

Прямых рейсов на Багамы из России нет, перелет придется планировать с пересадкой.

В начале января стало известно, что самыми популярными безвизовыми странами для путешествий у россиян остаются Турция, Египет и Таиланд. «Известия» рассказали читателям, какие правила въезда действуют в этих странах. В другом материале туристы могут узнать, какие нюансы необходимо соблюдать при планировании поездки в ОАЭ, Израиль или Катар.

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