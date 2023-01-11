Правила въезда россиян в ОАЭ, Израиль, Катар: что нужно знать путешественнику

Курорты Ближнего Востока неизменно пользуются популярностью у россиян. Туроператоры успешно продают путевки в Дубай, Доху, Абу-Даби и другие солнечные города региона. Какие правила необходимо учесть, планируя поездку, — читайте в материале «Известий».

Правила въезда в ОАЭ для россиян в 2023 году

Эмираты много лет занимают первые строчки среди стран для осенне-зимнего отдыха. Страна предоставляет туристам комфортные условия, разнообразные отели, первоклассные курорты и возможность посетить уникальные достопримечательности.

В 2023 году для поездки в ОАЭ нужно минимальное количество документов — обязателен действующий еще не менее полугода с даты въезда в страну загранпаспорт, а также рекомендуется приобрести полис медицинского страхования. Тем не менее наличие последнего не является необходимостью, как и справка о состоянии здоровья, вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Виза путешествующим в Эмираты также не требуется. В загранпаспорт просто проставляется штамп о прибытии. На территории страны можно находиться до 90 суток раз в 180 дней.

Добраться до ОАЭ можно прямым рейсом из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. Билеты можно приобрести у разных авиакомпаний.

Правила въезда в Израиль для россиян в 2023 году

Часто для поездок в отпуск россияне предпочитают Израиль. У многих граждан РФ в этой стране есть родственники, другие просто желают познакомиться с культурой восточного государства или посетить его курорты

Между Россией и Израилем действует безвизовый режим, поэтому для въезда в еврейское государство достаточно иметь загранпаспорт, действительный не менее полугода. Пребывание в стране разрешается сроком до 90 дней каждый 180 суток. Кроме того, при посещении Израиля требуется медицинская страховка, покрывающая возможное лечение от коронавирусной инфекции.

Также посольство страны в РФ уточняет, что туристам рекомендуется иметь при себе авиабилеты с датами въезда и выезда, подтверждение брони в гостинице и документы, подтверждающие платежеспособность.

Прямое сообщение между странами возобновлено. В зимний сезон количество рейсов в Тель-Авив из России увеличено — улететь в Израиль можно из Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Екатеринбурга. Авиаперевозчики предлагают билеты по разным ценам несколько дней в неделю.

Правила въезда в Катар для россиян в 2023 году

Катар — одна из самых богатых стран мира, в которой активно развивается туристическая индустрия. Современные курорты и теплый климат привлекают путешественников, в том числе и из России.

Россиянам виза для посещения страны не требуется. Въезд разрешен по загранпаспорту. В стране можно оставаться до 90 дней, каждые 180 дней сроки обнуляются.

Документы, подтверждающие отсутствие заражения коронавирусом, сейчас для посещения страны не требуются. Медицинская страховка для поездки в Катар не входит в перечень обязательных документов, но турист может оформить ее для собственной безопасности.

Прямое авиасообщение между Катаром и Россией по маршрутам Москва – Доха и Санкт-Петербург – Доха возобновлено.

Ранее «Известия» напомнили россиянам, какие документы им потребуются для путешествий в популярные курортные страны — Турцию, Египет, Таиланд и Грецию.