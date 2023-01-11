Правила въезда россиян в Турцию, Египет, Таиланд и Грецию — что нужно знать путешественнику

Из года в год многие россияне предпочитают проводить отпуск в курортных странах. Заграничный отдых становится семейной традицией и долгожданным событием года. Однако на фоне пандемии коронавирусной инфекции правила въезда меняются, и иногда бывает непросто уследить за меняющимися предписаниями. Какие нюансы необходимо учесть перед заграничной поездкой — читайте в материале «Известий».

Правила въезда россиян в Турцию – 2023

Турция неизменно возглавляет топы самых востребованных направлений для отдыха россиян и предоставляет гражданам РФ простые условия для въезда на свою территорию. Для короткой поездки в Турцию не нужна виза. Без этого документа находиться в стране можно 90 дней за полгода, причем непрерывно только 60 дней, после чего необходимо покинуть пределы страны и вновь пересечь ее границу. Нарушение правил грозит штрафом или запретом на въезд.

Из документов для поездки в Турцию путешественнику понадобится только загранпаспорт. Требуется такой документ и для детей с 14 лет. До этого возраста ребенку не нужен паспорт, если он вписан в документ родителей. Но такую отметку делают только в пятилетних паспортах. В биометрических она отсутствует. Если в загранпаспорте родителей нет записи, для ребенка придется оформить отдельный документ.

Медицинские документы для въезда в Турцию не нужны, однако Генеральное консульство России в Стамбуле советует гостям страны оформить договор добровольного медицинского страхования.

Коронавирусные ограничения для путешественников в Турцию с 1 июля 2022 года были отменены. Пока что сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов для поездки не требуются.

Правила въезда россиян в Таиланд – 2023

Несмотря на недавно опубликованную в СМИ информацию о введении ковидных ограничений для туристов, Таиланд остается полностью открытым для путешественников. Туристическое управление страны опубликовало разъяснение, в котором подчеркивается, что с 1 октября действуют условия въезда без каких-либо коронавирусных ограничений — никаких справок и тестирования на COVID-19, необходим лишь загранпаспорт.

Кроме того, до 31 марта 2023 года россияне без визы могут въехать в страну на 45 дней, а не на 30, как прежде. Через 45 дней можно продлить срок пребывания еще на 7 дней. А если в этот период выехать из страны и снова заехать, срок пребывания начнут отсчитывать заново.

Правила въезда россиян в Египет – 2023

Для путешествия в Египет путешественникам необходима туристическая виза. Страна выдает этот документ в электронном виде. Стоимость оформления однократной электронной туристической визы $25 , а многократной — $60. Как правило, виза выдается сроком на 30 дней. Помимо того, при себе у путешественника должны быть документ, подтверждающие бронь отеля, и обратные билеты.

Также для въезда в страну нужен загранпаспорт длительностью не менее полугода. Предъявлять медицинские документы, связанные с COVID-19, не требуется.

Правила въезда россиян в Грецию – 2023

Греция по-прежнему принимает российских туристов, но для въезда в страну требуется шенгенская виза типа С. Она дает право на пребывание в стране до 90 дней в течение 180 дней. Для получения документа необходимо предоставить анкету, фотографии, ксерокопии страниц внутреннего паспорта, подтверждение финансовой состоятельности, бронь отеля, подтверждение маршрута, а также медстраховку с суммой покрытия от €30 тыс. Также право на въезд в Грецию дает шенген другой страны.

ПЦР-тесты и справки о прохождении вакцинации у туристов не потребуют.

Прямое авиасообщение между Россией и Грецией прекращено. Попасть в страну можно с пересадкой, например, в Армении или Турции.

Ранее «Известия» писали о самых популярных у россиян безвизовых странах и напомнили, какие еще государства можно посетить без оформления этого документа.