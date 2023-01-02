Названы самые популярные у российских туристов безвизовые страны

Самыми популярными безвизовыми направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет и Таиланд. Об этом 2 января рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд», — рассказал он «РИА Новости».

Он также отметил, что без виз можно посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Среди доступных направлений также есть Мальдивы, Индонезия, Вьетнам, Куба, Доминикана и Венесуэлу.

21 декабря опрос OneTwoTrip показал, что Салоники, Кишинев и Аланья резко набрали популярность среди направлений для путешествий российских туристов в 2022 году по сравнению с прошлым годом. В топ-5 также вошли Ларнака и Афины.

До этого, 15 декабря, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.

В конце ноября туроператоры рассказали «Известиям», что новогодний отдых в ряде стран подешевел до 10% по сравнению с 2021 годом. В лидерах снижения цен — индийский штат Гоа и Египет.