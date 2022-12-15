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Туризм
Около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники

Около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники

В АТОР сообщили, что в новогодние путешествия отправятся около 630 тыс. россиян
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В 2022 году в новогодние путешествия отправятся около 630 тыс. россиян. Об этом 15 декабря сообщила на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Самым востребованным направлением остаются внутренние туры.

«На новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчетам, отправятся свыше 350 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2021 году», — отметили аналитики.

Годовой прирост турпотока в Краснодарский край, Москву и Петербург составил 35%.

Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.

В целом по рынку новогодний зарубежный лидер — Объединенные Арабские Эмираты. Второе место в зарубежном общем топе у Египта, замыкает тройку Турция. За ними идут Таиланд и Индия.

В топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений входят Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Катар.

В конце ноября туроператоры рассказали «Известиям», что новогодний отдых в ряде стран подешевел до 10% по сравнению с 2021 годом. В лидерах снижения цен — индийский штат Гоа и Египет.

Новогодний отдых серьезно подорожал в Турции, Сочи. В преддверии Нового года эксперты подготовили идеи и маршруты поездок. Предлагаются как туры за рубеж, так и внутри России.

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