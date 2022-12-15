Около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники
В 2022 году в новогодние путешествия отправятся около 630 тыс. россиян. Об этом 15 декабря сообщила на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Самым востребованным направлением остаются внутренние туры.
«На новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчетам, отправятся свыше 350 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2021 году», — отметили аналитики.
Годовой прирост турпотока в Краснодарский край, Москву и Петербург составил 35%.
Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.
В целом по рынку новогодний зарубежный лидер — Объединенные Арабские Эмираты. Второе место в зарубежном общем топе у Египта, замыкает тройку Турция. За ними идут Таиланд и Индия.
В топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений входят Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Катар.
В конце ноября туроператоры рассказали «Известиям», что новогодний отдых в ряде стран подешевел до 10% по сравнению с 2021 годом. В лидерах снижения цен — индийский штат Гоа и Египет.
Новогодний отдых серьезно подорожал в Турции, Сочи. В преддверии Нового года эксперты подготовили идеи и маршруты поездок. Предлагаются как туры за рубеж, так и внутри России.