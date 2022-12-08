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Названа самая популярная у россиян страна для путешествий на Новый год

В АТОР назвали самые популярные направления у россиян на Новый год
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали одним из самых популярных направлений у россиян для празднования Нового года. Об этом 8 декабря говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Гоа с плеч: декабрьские туры в Египет и Индию стали дешевле на 10%
Где российские туристы встретят Новый год и во сколько им это обойдется

По данным специалистов, на данный момент на отдых в ОАЭ приходится порядка 30–35% забронированных туров в общем объеме продаж. Все предложения раскупят за полторы-две недели до Нового года.

В сравнении с прошлым годом спрос на встречу Нового года в ОАЭ вырос до 50%, таким образом, страна обогнала Турцию.

В пользу направления играет наличие разнообразного прямого авиасообщения, в том числе из регионов, небольшая продолжительность полета (5 часов) и климат.

Самым популярным эмиратом у российских отдыхающих, по данным компании Space Travel, остается Дубай. Туда едут 40% туристов, в Рас-эль-Хайму поедут 20% купивших тур в ОАЭ, Абу-Даби выбрали 10% российских туристов.

На остальные эмираты придется 30% туров, купленных россиянами.

Примерно такой же рейтинг у туроператора FUN&SUN.

Как отмечают эксперты, туристы чаще стали комбинировать несколько эмиратов в одном туре, а продолжительность поездки в ОАЭ на Новый год не изменилась и по-прежнему составляет восемь ночей.

Туры в ОАЭ стали дороже примерно на 10–20%, в том числе из-за рост цены на авиабилеты и курсовых колебаний.

В конце ноября туроператоры рассказали «Известиям», что новогодний отдых за границей в ряде стран подешевел до 10% по сравнению с 2021 годом. В лидерах снижения цен — индийский штат Гоа и Египет, который испытывает конкуренцию со стороны курортов Юго-Восточной Азии.

Но есть направления, где новогодний отдых серьезно подорожал, — это Турция и Сочи. Спрос на горнолыжный отдых в России на этот Новый год вырос на 42%, а цены на курортах — до 20%.

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