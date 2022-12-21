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Названы набравшие популярность среди российских туристов направления

Исследование: в 2022 году среди российских туристов резко выросла популярность Салоников, Кишинева и Аланьи
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Салоники, Кишинев и Аланья резко набрали популярность среди российских туристов в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Такие данные показывают результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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Наиболее заметный рост показал греческий город Салоники: в 2022-м спрос на перелеты туда вырос на 793%, а доля бронирований составила 0,59% от всех зарубежных направлений. Далее в списке следуют молдавский Кишинев, куда оформили на 520% больше авиазаказов (доля города — 3,9%), и турецкая Аланья с ростом на 461% (доля — 0,71%).

В топ-5 также вошли Ларнака, популярность этого кипрского города среди российских туристов выросла на 387% (1,29%), и Афины — путешествия в столицу Греции стали востребованнее на 360% (доля — 0,78%).

Также серьезно увеличился спрос на перелеты в Ленкорань (город в Азербайджане показал рост на 290%, а доля направления составила 0,44%), Анкару (Турция, +252%, 0,23%) и Карши (Узбекистан, +212%, 0,23%). Замыкают десятку европейские города — Загреб, куда стали летать на 179% чаще, чем год назад (доля направления составила 0,3%), и Вена (+61%, 0,31%).

Большой рост популярности показал армянский город Гюмри (+158%, 1,83%) и киргизский Тамчы (+118%, 0,92%). Также внимание путешественников в этом году привлекли Варшава (+155%, доля города составила 0,38%), София (+152%, 0,2%), Нью-Йорк (+151%, 0,24%), Прага (+149%, 0,6%), Подгорица (+142%, 0,53%), Шарм-эш-Шейх (+133%, 0,35%) и Будапешт (+130%, 0,35%).

Ранее, 15 декабря, Ассоциация туроператоров России сообщила, что в новогоднее путешествие отправятся около 630 тыс. россиян. При этом самым востребованным направлением остаются внутренние туры.

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