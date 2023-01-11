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Польские СМИ назвали условие окупаемости военной помощи Варшавы Киеву

Обозреватель NDP Галас: Польша потребует Западную Украину в обмен на помощь Киеву
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Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Помощь Польши Киеву окупится только после присоединения западноукраинских территорий, входивших когда-то в состав Речи Посполитой. Об этом 10 января написал обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галас.

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«Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли на Западной Украине», — указал автор.

Однако, как считает обозреватель, это произойдет не скоро из-за проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов.

Галас также обращает внимание на то, что кроме Польши ни одна страна мира не додумалась отдать всё свое вооружение и технику Украине, чтобы потом ходить «с протянутой рукой по всему миру, умоляя продать ей танки и системы ПВО для собственной безопасности».

Но хуже всего то, отмечается в материале, что националистические власти Украины могут перестать играть в игру добрососедства и благодарности. Тогда, по словам автора, исторические противоречия и непримиримые разногласия снова станут препятствием между поляками и украинцами.

«В этом случае новая волынская бойня будет неизбежна», — резюмирует журналист.

До этого, в декабре, издание высказало предположение, что президент Украины Владимир Зеленский может состоять в сговоре с польским лидером Анджеем Дудой. Согласно их договоренности, говорится в публикации, Западная Украина отойдет Польше в качестве компенсации за военную и материальную помощь Киеву, а также за приют беженцев и все неудачи украинской ПВО в Польше.

О подготовке к такому варианту событий, указывает Niezależny Dziennik Polityczny, может говорить проработка правовых вопросов и подписание ряда официальных документов между Польшей и Украиной.

В Москве, в свою очередь, неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.

Так, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории, которые Украина получила после Второй мировой войны. Путин отметил, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины сегодня может стать только Россия, которая способствовала сохранению западных территорий страны.

30 ноября сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди рассказала «Известиям», что Польша может использовать ослабленное состояние Украины для того, чтобы «разорвать ее на части». Таким образом она прокомментировала слова директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

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