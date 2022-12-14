Реклама
Прямой эфир
Мир
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Происшествия
В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
Армия
В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении
Общество
Первокурсник университета МВД в Ставрополе умер от ОРВИ
Общество
Большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения
Происшествия
Школьница погибла в московском метро
Мир
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском
Мир
Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому
Происшествия
В Петербурге поезд насмерть сбил человека
Общество
В Адыгее экс-главу МВД и тыловиков заподозрили в афере на 5,6 млн рублей
Мир
Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами
Туризм
В Турции с 1 января введут налог на проживание в отелях и гостевых домах
Сюжет:

Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому

NDP: Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому в побеге после разгрома Украины
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский может состоять в сговоре с польским коллегой Анджеем Дудой ради возможности быстро исчезнуть в случае поражения. Взамен Варшава планирует аннексировать земли Западной Украины. Такое предположение сделало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) 12 декабря.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

По мнению авторов статьи, Западная Украина отойдет Польше, как договаривались Дуда и Зеленский. Возвращенные земли станут компенсацией за военную и материальную помощь режиму Зеленского, а также за приют для беженцев и за все неудачи украинской ПВО в Польше.

На подготовку к такому варианту событий, как отмечается в материале, указывают проработка правовых вопросов и подписание ряда официальных документов между Польшей и Украиной.

В частности, авторы NDP напомнили о подписанном Зеленским законе «Об особом правовом статусе польских граждан», который позволяет им избираться на государственные должности и право брать в аренду крупные предприятия. Кроме того, между государствами заключено соглашение о добрососедстве, что, по мнению издания, стирает физическую границу между странами.

«Из всего этого следует, что Зеленский уже с начала специальной военной операции России продал Украину Дуде за возможность внезапно исчезнуть и за гарантии личной безопасности для него и его семьи в случае военного поражения», — сделали вывод авторы статьи.

11 ноября сообщалось, что Зеленский поздравил в видеообращении Польшу с Днем независимости на польском языке. Он заявил, что Польша является «сестрой» Украины и, несмотря на то что между странами «было всякое», они родные.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

В мае президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022