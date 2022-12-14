Президент Украины Владимир Зеленский может состоять в сговоре с польским коллегой Анджеем Дудой ради возможности быстро исчезнуть в случае поражения. Взамен Варшава планирует аннексировать земли Западной Украины. Такое предположение сделало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) 12 декабря.

По мнению авторов статьи, Западная Украина отойдет Польше, как договаривались Дуда и Зеленский. Возвращенные земли станут компенсацией за военную и материальную помощь режиму Зеленского, а также за приют для беженцев и за все неудачи украинской ПВО в Польше.

На подготовку к такому варианту событий, как отмечается в материале, указывают проработка правовых вопросов и подписание ряда официальных документов между Польшей и Украиной.

В частности, авторы NDP напомнили о подписанном Зеленским законе «Об особом правовом статусе польских граждан», который позволяет им избираться на государственные должности и право брать в аренду крупные предприятия. Кроме того, между государствами заключено соглашение о добрососедстве, что, по мнению издания, стирает физическую границу между странами.

«Из всего этого следует, что Зеленский уже с начала специальной военной операции России продал Украину Дуде за возможность внезапно исчезнуть и за гарантии личной безопасности для него и его семьи в случае военного поражения», — сделали вывод авторы статьи.

11 ноября сообщалось, что Зеленский поздравил в видеообращении Польшу с Днем независимости на польском языке. Он заявил, что Польша является «сестрой» Украины и, несмотря на то что между странами «было всякое», они родные.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

В мае президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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