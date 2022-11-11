Зеленский поздравил Варшаву с Днем независимости на польском языке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в видеообращении Польшу с Днем независимости на их государственном языке. Ролик опубликован 11 ноября в официальном Telegram-канале Зеленского.

«Украина и Польша вместе. Ты наша сестра. Между нами было всякое. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей восстановленной независимости было тридцать, Польша была рядом», — сказал он.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа также поздравил народ Польши с Днем независимости страны. Согласно поздравительному тексту, Лукашенко адресовал свое послание народу страны, а не главе государства. Он пожелал всем гражданам Польши мирного неба, солидарности и независимого выбора судьбы и будущего.

Празднование Дня независимости Польши проходит ежегодно 11 ноября. В этом году республика отмечает 104-ю годовщину обретения независимости.

11 июля стало известно, что на Украине гражданам Польши разрешили легально жить и работать в течение полутора лет. Еще в мае Зеленский сообщил о намерении установить особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

В том же месяце президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.