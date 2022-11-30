В Совфеде заявили о планах Польши «разорвать Украину на части»

Польша может использовать ослабленное состояние Украины для того, чтобы «разорвать ее на части». Об этом 30 ноября «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Таким образом она прокомментировала слова директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

«Мы понимаем, что Украину давно уже сдали, и прежде всего сдал [ее президент Владимир] Зеленский, который является автором закона об особых гарантиях для жителей Польши, в соответствии с которыми полякам фактически легализовали захват Украины», — сказала Ковитиди.

По словам сенатора, Варшава «под видом волка в овечьей шкуре вползла на Украину для того, чтобы разорвать ее на части».

«Варшава уже сегодня готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для того, чтобы реализовать собственные захватнические планы. В открытую осуществить экспансию территории Галичина, в которую входит Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области, для поляков было бы дерзко. Именно поэтому они пытаются применить мягкую экспансию, прикрываясь якобы российской угрозой и используя спецоперацию», — заявила она.

Ковитиди добавила, что Украину поделят на части, если за нее не вступится Россия.

«Этот агрессивный политический курс, который мы услышали от Бухареста, Будапешта, Братиславы и Варшавы, неслучаен. Он является свидетельством того состояния, в котором находится сегодня украинское государство. Именно поэтому мы можем твердо сказать, что эти открытые заявления о территориальных притязаниях являются плохим сигналом для Украины. Украину разорвут на части, если за нее не вступится Россия», — заключила политик.

Ранее Нарышкин заявлял, что «поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины».

В августе СВР сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. Речь шла об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе граждан Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.