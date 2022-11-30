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В Совфеде заявили о планах Польши «разорвать Украину на части»

Сенатор Ковитиди: Варшава «под видом волка в овечьей шкуре вползла на Украину для того, чтобы разорвать ее на части»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Польша может использовать ослабленное состояние Украины для того, чтобы «разорвать ее на части». Об этом 30 ноября «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Таким образом она прокомментировала слова директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

«Мы понимаем, что Украину давно уже сдали, и прежде всего сдал [ее президент Владимир] Зеленский, который является автором закона об особых гарантиях для жителей Польши, в соответствии с которыми полякам фактически легализовали захват Украины», — сказала Ковитиди.

По словам сенатора, Варшава «под видом волка в овечьей шкуре вползла на Украину для того, чтобы разорвать ее на части».

«Варшава уже сегодня готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для того, чтобы реализовать собственные захватнические планы. В открытую осуществить экспансию территории Галичина, в которую входит Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области, для поляков было бы дерзко. Именно поэтому они пытаются применить мягкую экспансию, прикрываясь якобы российской угрозой и используя спецоперацию», — заявила она.

Ковитиди добавила, что Украину поделят на части, если за нее не вступится Россия.

«Этот агрессивный политический курс, который мы услышали от Бухареста, Будапешта, Братиславы и Варшавы, неслучаен. Он является свидетельством того состояния, в котором находится сегодня украинское государство. Именно поэтому мы можем твердо сказать, что эти открытые заявления о территориальных притязаниях являются плохим сигналом для Украины. Украину разорвут на части, если за нее не вступится Россия», — заключила политик.

Ранее Нарышкин заявлял, что «поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины».

В августе СВР сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. Речь шла об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе граждан Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.

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