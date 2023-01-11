Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона указал на страх США отдавать танки Киеву из-за коллапса ВСУ
Мир
Нацбанк Украины потребовал от международных банков уйти с российского рынка
Мир
Путин обсудил с Раиси вопросы двустороннего сотрудничества
Мир
Прошедший год стал для Европы вторым самым жарким в истории
Общество
Голикова сообщила об установлении в новых регионах общероссийского МРОТ
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Наука
Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев
Мир
Почти 80% опрошенных граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе
Мир
Президент Польши заявил о передаче Киеву роты танков Leopard
Авто
BMW анонсировала появление электрокара i5 в 2023 году
Мир
СМИ сообщили о призывах Запада к Украине оставить Артемовск
Мир
Reuters сообщило об уходе Архиповой из жюри премии Андерсена
Сюжет:

«Известия» передали обстановку из близкой к освобождению от ВСУ Марьинки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) близок к полному освобождению. Как сообщил с места событий военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 11 января, стремительное наступление российских войск заставляет украинских боевиков покидать рубежи, которые они возводили последние восемь лет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли закрепиться на окраинах поселка, но и там их опорные пункты накрывает российская артиллерия гаубичной батареи 42-й дивизии, которая поддерживает продвижение штурмовых групп.

«Свечки ставили за здравие ребят, которые воюют»
Как прошло Рождество в городах ДНР во время объявленного Россией перемирия

Российская гаубица «Гиацинт-Б» свободно бьет на расстояние 30 км, однако сейчас такая дальность не требуется, так как противник находится намного ближе, отметил корреспондент.

«Поддерживаем огнем наступающую пехоту, обрабатываем опорные пункты противника, работаем по вновь выявленным целям. Работает разведка, передает координаты, мы отрабатываем по целям», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Прибой».

Поселок городского типа Марьинка занимает огромную территорию к западу от Донецка, и это — многослойная линия обороны, которую ВСУ занимали и укрепляли с 2014-го года, сообщает Трушнин. Штурмовать ее тяжело, так как противнику всегда есть куда отступить — на следующие подготовленные позиции. И все же российские военные давят и вытесняют врага. Все это возможно только при мощной и точной огневой поддержке артиллерии.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка находится практически под контролем России. Вместе с тем, по его словам, противнику удалось закрепиться на окраине в жилом секторе. Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители.

Пушилин также отметил, что наступает переломный момент всей территории ДНР.

Днем ранее сообщалось, что пятая бригада Первого корпуса Народной милиции ДНР уничтожила опорные пункты ВСУ в Марьинке. Последние месяцы за Марьинку шли ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023