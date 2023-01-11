«Известия» передали обстановку из близкой к освобождению от ВСУ Марьинки

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) близок к полному освобождению. Как сообщил с места событий военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 11 января, стремительное наступление российских войск заставляет украинских боевиков покидать рубежи, которые они возводили последние восемь лет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли закрепиться на окраинах поселка, но и там их опорные пункты накрывает российская артиллерия гаубичной батареи 42-й дивизии, которая поддерживает продвижение штурмовых групп.

Российская гаубица «Гиацинт-Б» свободно бьет на расстояние 30 км, однако сейчас такая дальность не требуется, так как противник находится намного ближе, отметил корреспондент.

«Поддерживаем огнем наступающую пехоту, обрабатываем опорные пункты противника, работаем по вновь выявленным целям. Работает разведка, передает координаты, мы отрабатываем по целям», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Прибой».

Поселок городского типа Марьинка занимает огромную территорию к западу от Донецка, и это — многослойная линия обороны, которую ВСУ занимали и укрепляли с 2014-го года, сообщает Трушнин. Штурмовать ее тяжело, так как противнику всегда есть куда отступить — на следующие подготовленные позиции. И все же российские военные давят и вытесняют врага. Все это возможно только при мощной и точной огневой поддержке артиллерии.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка находится практически под контролем России. Вместе с тем, по его словам, противнику удалось закрепиться на окраине в жилом секторе. Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители.

Пушилин также отметил, что наступает переломный момент всей территории ДНР.

Днем ранее сообщалось, что пятая бригада Первого корпуса Народной милиции ДНР уничтожила опорные пункты ВСУ в Марьинке. Последние месяцы за Марьинку шли ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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