Пятая бригада Первого корпуса Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Кадры работы артиллеристов опубликованы 10 января в Telegram-канале НМ.

«Артиллерия уничтожает выявленные опорные пункты противника в городской застройке Марьинки», — говорится в описании к видео.

Отмечается, что таким образом артиллерия поддерживает продвижение штурмовых групп.

Накануне бойцы группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ.

Ротно-опорный пункт украинских войск в одной из лесополос 6 января обнаружила разведка 1-й Славянской бригады. После передачи данных было принято решение о применении «Градов» для поражения максимальной территории занятой противником позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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