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Народная милиция ДНР уничтожила опорные пункты украинских боевиков в Марьинке

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Фото: пресс-служба УНМ ДНР
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Пятая бригада Первого корпуса Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Кадры работы артиллеристов опубликованы 10 января в Telegram-канале НМ.

«Артиллерия уничтожает выявленные опорные пункты противника в городской застройке Марьинки», — говорится в описании к видео.

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Отмечается, что таким образом артиллерия поддерживает продвижение штурмовых групп.

Накануне бойцы группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ.

Ротно-опорный пункт украинских войск в одной из лесополос 6 января обнаружила разведка 1-й Славянской бригады. После передачи данных было принято решение о применении «Градов» для поражения максимальной территории занятой противником позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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