Российские артиллеристы уничтожили с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадры их работы оказались 6 января в распоряжении «РИА Новости».

Ротно-опорный пункт украинских войск в одной из лесополос обнаружила разведка 1-й Славянской бригады. После передачи данных было принято решение о применении «Градов» для поражения максимальной территории занятой противником позиции.

Ранее в пятницу также стало известно, что российские артиллеристы нанесли удары из «Градов» по огневым позициям украинских войск на запорожском направлении.

4 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска уничтожили бронетехнику и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен высокоточными боеприпасами нового поколения.

В конце декабря экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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