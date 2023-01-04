Опубликованы кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами

Минобороны России 4 января показало кадры уничтожения бронетехники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар был нанесен высокоточными боеприпасами нового поколения. Характеристики снаряда не уточняются. Однако на кадрах видно, что пункт и техника уничтожаются с одного выстрела.

«Боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В конце декабря экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ.

Минобороны России 21 декабря опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Уточняется, что работает боевая машина на расстоянии от 6 до 10 км.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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