Минобороны России опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что боевая машина скрытно выдвигается на позицию для поддержки наступающих подразделений российской армии.

«Работаем мы с расстояния от 6 до 10 км», ― рассказал наводчик-оператор ТОС-1А.

Бойцы оперативно развертываются и атакуют позиции врага, местоположение которых раскрыла разведка при помощи беспилотников.

«Высокая интенсивность работы сейчас идет в данном направлении. Мы выезжаем довольно часто, [чаще,] чем на других направлениях», ― подчеркнул военнослужащий.

Однако боевой дух у бойцов отличный, несмотря ни на что.

ТОС-1А «Солнцепек» стреляет 220-миллиметровыми боеприпасами с термобарической смесью, которые уничтожают всё живое в радиусе своего поражения.

Среди основных целей огнеметчиков — укрепрайоны, а также боевая техника и скопления живой силы ВСУ.

Ранее, 19 декабря, российские бойцы группы «Викинг» обнаружили опорный пункт иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, под Марьинкой в Донецкой Народной Республике. При помощи беспилотника военнослужащие ВС РФ произвели атаку и подожгли место сосредоточения врага. Пожар начался из-за поражения боекомплекта или горюче-смазочных материалов.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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