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Артиллеристы РФ уничтожили огневые точки ВСУ ударами из РСЗО «Град»

«РИА Новости»: расчет «Града» ВС РФ уничтожил на запорожском направлении огневые позиции ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские служащие нанесли результативные удары из РСЗО «Град» по огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 6 января, рассказал «РИА Новости» командир артиллерийского расчета.

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Пуски осуществлялись в соответствии с полученными координатами целей.

«По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены», — сообщил он.

Ранее, 2 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении топливного хранилища группировки украинских войск «Хортица» в Днепропетровске Запорожской области. Кроме того, в течение суток ракетные войска и артиллерия поразили 67 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 92 районах.

Накануне Конашенков отметил, что на территории ДНР и Запорожской области были уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Никольское, Нескучное и Новомихайловка.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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