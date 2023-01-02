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ВС РФ уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица» в Днепропетровске
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ВС РФ уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица» в Днепропетровске

Минобороны заявило об уничтожении хранилища топлива группировки ВСУ «Хортица» в Днепропетровске
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска уничтожили хранилище топлива группировки украинских войск «Хортица» в Днепропетровске Запорожской области. Об этом заявил в понедельник, 2 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», — сказал Конашенков на брифинге.

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Представитель Минобороны добавил, что в течение суток ракетные войска и артиллерия группировок российских войск поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 92 районах.

Также за минувшие сутки уничтожено около 70 иностранных наемников и еще более ста ранено в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области.

Днем ранее Конашенков сообщил, что на территории ДНР и Запорожской области были уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Никольское, Нескучное и Новомихайловка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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