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ВС РФ уничтожили около 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области
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ВС РФ уничтожили около 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области

Конашенков: в ДНР и Харьковской области уничтожено около 70 иностранных наемников, еще более ста ранено
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска уничтожили более 70 иностранных наемников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 2 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников», — сказал он на брифинге.

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По его словам, еще более ста наемников получили ранения.

Кроме того, на донецком направлении было уничтожено около 70 украинских военнослужащих в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 31 декабря, представитель Минобороны сообщил о поражении российскими войсками трех пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в Донбассе.

9 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.

Также Марочко указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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