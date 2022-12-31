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Три пункта дислокации иностранных наемников поражены в ДНР

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Фото: ТАСС/Рубцов Андрей
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Вооруженные силы (ВС) РФ поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

По словам Конашенкова, в ходе артиллерийских и воздушных ударов российской армии удалось поразить три ротные тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«На купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — отметил официальный представитель Минобороны.

Конашенков также добавил, что ВС РФ уничтожили около 140 солдат ВСУ в ходе боев и на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений войск Украины в районе населенного пункта Серебрянка Луганской Народной Республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа», — рассказал он.

Кроме того, как рассказал глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус, ВС РФ нанесли ракетный удар по украинской военной базе в регионе.

«Предварительно, это была баллистическая ракета «Искандер», траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися ПВО», — отметил глава региона, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Ранее, 30 декабря, появилась информация о том, что артиллерийские войска Западного военного округа уничтожили колонну украинских военных в ДНР. Об обнаружении цели военным сообщила разведка. После получения информации артиллеристы выстрелили из орудия калибром 152 мм и уничтожили колонну противника.

В тот же день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что Киев потерял порядка 20 офицеров на текущей неделе во время попыток контратак в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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