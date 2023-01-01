В Минобороны сообщили об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть диверсионных групп на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом 1 января рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное И Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — рассказал он.
Как добавил Конашенков, что российская армия отбила все контратаки ВСУ на южнодонецком направлении.
«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены», — сообщил официальный представитель МО, добавив, что в ходе боев было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, а также 2 бронированных и 3 обычных автомобиля.
Ранее, 31 декабря, Конашенков рассказал о том, что ВС РФ поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в ДНР. Он также добавил, что в ходе артиллерийских и воздушных ударов российской армии удалось поразить три ротные тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
Ранее, 30 декабря, появилась информация о том, что артиллерийские войска Западного военного округа уничтожили колонну украинских военных в ДНР. Об обнаружении цели военным сообщила разведка. После получения информации артиллеристы выстрелили из орудия калибром 152 мм и уничтожили колонну противника.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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