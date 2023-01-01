Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Укрэнерго» допустили полный блэкаут на Украине
Мир
Взрыв газа в Филадельфии уничтожил четыре дома
Мир
Хорватия вошла в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы
Армия
Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году
Общество
Погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области
Мир
Два человека погибли в Польше из-за новогодних фейерверков
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Мир
США, Япония и Южная Корея осудили наращивание ядерного потенциала КНДР
Мир
Власти Косово выступили за увеличение численности контингента НАТО
Сюжет:

В Минобороны сообщили об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть диверсионных групп на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом 1 января рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное И Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Сбить на слёте: ПВО России перехватила три дальних украинских беспилотника
Такие «Стрижи» в модернизированном варианте уже использовались для атак в глубине территории РФ

Как добавил Конашенков, что российская армия отбила все контратаки ВСУ на южнодонецком направлении.

«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены», — сообщил официальный представитель МО, добавив, что в ходе боев было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, а также 2 бронированных и 3 обычных автомобиля.

Ранее, 31 декабря, Конашенков рассказал о том, что ВС РФ поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в ДНР. Он также добавил, что в ходе артиллерийских и воздушных ударов российской армии удалось поразить три ротные тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Ранее, 30 декабря, появилась информация о том, что артиллерийские войска Западного военного округа уничтожили колонну украинских военных в ДНР. Об обнаружении цели военным сообщила разведка. После получения информации артиллеристы выстрелили из орудия калибром 152 мм и уничтожили колонну противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023