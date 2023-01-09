Бойцы группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили подкрепление украинских боевиков в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает 9 января «РИА Новости».

Отмечается, что ночью наблюдатель группы «Викинг» при помощи тепловизора обнаружил прибытие техники с подкреплением на одну из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В это же время туда была наведена российская реактивная система залпового огня (РСЗО). Бойцы «Викинга» Западного военного округа (ЗВО) выпустили снаряды калибра 122 мм, как только техника ВСУ прибыла на точку.

В этот же день Минобороны сообщило, что артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили из РСЗО «Град» легкобронированную технику и скопление живой силы ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее, 6 января, российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации.

Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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