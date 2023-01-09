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Расчеты РСЗО «Град» ЮВО уничтожили позиции ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» технику и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом 9 января сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЮВО развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ.

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Сообщается, что в результате ракетного удара была уничтожена легкобронированная техника, а также скопление живой силы противника.

После выполнения боевой задачи экипаж РСЗО «Град» меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня, добавили в Минобороны.

Ранее, 6 января, российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации.

Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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