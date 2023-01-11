Пушилин заявил о практически полном контроле ВС России над Марьинкой

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 11 января заявил, что город Марьинка находится практически под контролем России.

«Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населенный пункт под нашим контролем», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Вместе с тем, по его словам, противнику удалось закрепиться на окраине в жилом секторе.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители.

Пушилин также отметил, что наступает переломный момент всей территории ДНР.

Накануне сообщалось, что пятая бригада Первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины в Марьинке.

Последние месяцы за Марьинку шли ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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