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Военкор «Известий» показал работу «Гиацинта» в районе Марьинки в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал 11 января работу пушки «Гиацинт» в районе уже практически полностью освобожденного населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Успехи ЧВК «Вагнер» в Соледаре, конечно же, воодушевляют бойцов и на донецком фронте. Сейчас мы находимся на позициях гаубичной батареи 42-й дивизии, которая своим огнем поддерживает штурмовые группы в Марьинке», — рассказал журналист.

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Старший офицер батареи с позывным Прибой рассказал, дивизия работает на юго-западе Донецка в районе Марьинки. Основная задача — поддерживать огнем наступающую пехоту и обрабатывать опорные пункты противника. Их координаты они получают от разведки.

О том, что город Марьинка находится практически под контролем российских сил, сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил что наступает переломный момент для всей территории ДНР.

Накануне в Минобороны РФ рассказали о работе экипажей танков Т-72Б3 Восточного военного округа (ВВО) в ходе спецоперации. Они обеспечивают продвижение российских формирований на всех направлениях Основной задачей танкистов является уничтожение огневых точек и укреплений противника.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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