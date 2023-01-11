Ничего из того, что России предрекал противник, не произошло. И сделано это прежде всего благодаря гражданам России — их собранности и готовности к вызовам и работе в сложных условиях. Об этом заявил 11 декабря президент РФ Владимир Путин.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря прежде всего гражданам России — их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, к работе в сложных условиях», — сказал Путин на совещании с членами правительства страны.

Он также указал, что этого результата не удалось бы достичь и без проделанной работы правительства в 2022 году, за что его и поблагодарил.

22 декабря прошлого года Путин указал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

В октябре глава государства заявил, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

В том же месяце замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов заявил, что Россия не позволит Западу разрушить свои ценности и достичь того, что ему удалось на Украине, где «ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого». По его словам, западные политтехнологи продвигают меры для разложения изнутри основ общества РФ.

Европа усилила санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.